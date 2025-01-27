В России признали нежелательной деятельность Французского института философии
Деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy (Французский независимый институт философии) признана нежелательной в России. Об этом говорится на сейте Генпрокуратуры РФ.
НПО была основана в 2023 году в Париже. В качестве своих задач организация называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, вынужденным эмигрировать, поддержку «голосов свободной критической мысли на русском».
Как утверждает Генпрокуратура, институт организует и проводит конференции, на которых выступают представители научного сообщества с «русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами».
На прошлой неделе Генпрокуратура признала чешскую НПО Compelson нежелательной в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти половина авиабилетов, купленных россиянами на февраль, пришлась на заграницу
- Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов
- В России признали нежелательной деятельность Французского института философии
- СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью
- Трамп восстановит на службе отказавшихся вакцинироваться от коронавируса военных
- Дуэт Daft Punk выпустит коллекцию одежды
- Суд приостановил выселение из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ
- СМИ сообщили о госпитализации худрука театра Моссовета Евгения Марчелли
- МИД заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
- Массовая забастовка рабочих началась в Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru