В России признали нежелательной деятельность Французского института философии

НПО была основана в 2023 году в Париже. В качестве своих задач организация называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, вынужденным эмигрировать, поддержку «голосов свободной критической мысли на русском».

Как утверждает Генпрокуратура, институт организует и проводит конференции, на которых выступают представители научного сообщества с «русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами».

На прошлой неделе Генпрокуратура признала чешскую НПО Compelson нежелательной в России.







