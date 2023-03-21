Минюст признал нежелательной организацией Transparеncy International

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе идут в Кремле СМИ: США начнут поставки танков Abrams Киеву осенью Обыски идут у сотрудников общества «Мемориал»* в Москве Минпромторг не намерен инициировать запрет на импорт изделий из пластика Матч английских и итальянских болельщиков отменён из-за угроз от фанатов «Наполи»