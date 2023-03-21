Минюст признал нежелательной организацией Transparеncy International
Российский Минюст включил в перечень нежелательных в России неправительственную организацию Transparеncy International, сообщает пресс-служба ведомства.
В начале марта Генпрокуратура РФ признала Transparency International нежелательной в России организацией.
Тогда сообщалось, что деятельность организации, руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран, «явно выходит за рамки декларированных целей и задач» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности».
Ранее Минюст РФ признал нежелательной в России деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России», сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Путин остался доволен переговорами с Си Цзиньпином
- Путин: план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования
- Суд на Украине заочно осудил 20 депутатов Госдумы РФ
- Рогов объяснил большие потери ВСУ
- Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились спустя 3 часа
- Ушаков не исключил поездки Путина в Китай в этом году
- Актер Харди утонул во время снорклинга
- Житель Тольятти получил семь лет колонии за фейки о ВС РФ
- Генсек НАТО оценил визит Си Цзиньпина в Россию
- Минюст признал нежелательной организацией Transparеncy International
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru