Минюст признал нежелательной организацией Transparеncy International

Российский Минюст включил в перечень нежелательных в России неправительственную организацию Transparеncy International, сообщает пресс-служба ведомства.

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В начале марта Генпрокуратура РФ признала Transparency International нежелательной в России организацией.

Тогда сообщалось, что деятельность организации, руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран, «явно выходит за рамки декларированных целей и задач» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности».

Ранее Минюст РФ признал нежелательной в России деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИноагентыГенпрокуратура РфМинюст РФ

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