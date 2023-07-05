Минюст РФ: Всемирный фонд природы включен в список нежелательных организаций
Всемирный фонд природы (WWF), признанный в России организацией-иноагентом, включен в список нежелательных организаций, сообщили в министерстве юстиции РФ.
По оценке Генпрокуратуры, её представители препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов в России.
Кроме того, как подчеркнули в надзорном ведомстве, природоохранная деятельность организации используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности РФ в экономической сфере.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН объяснил признание WWF нежелательным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023
- В Севастополе грузовик с отказавшими тормозами протаранил машины, тролейбус и автобус
- Минюст РФ: Всемирный фонд природы включен в список нежелательных организаций
- Госслужба статистики Украины заявила о кибератаке
- Минтранс опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам
- В МИД России опровергли передачу Белоруссии контроля над российским ядерным оружием
- Голикова: Хакасия и еще 8 регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
- Серия взрывов произошла в Бердянске
- Германия отказала Румынии в размещении военных
- СМИ: В Госдуме предложили создать Государственный алиментный фонд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru