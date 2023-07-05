Минюст РФ: Всемирный фонд природы включен в список нежелательных организаций

Всемирный фонд природы (WWF), признанный в России организацией-иноагентом, включен в список нежелательных организаций, сообщили в министерстве юстиции РФ.

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По оценке Генпрокуратуры, её представители препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов в России.

Кроме того, как подчеркнули в надзорном ведомстве, природоохранная деятельность организации используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности РФ в экономической сфере.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН объяснил признание WWF нежелательным.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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