Минюст РФ: Всемирный фонд природы включен в список нежелательных организаций

По оценке Генпрокуратуры, её представители препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов в России.

Кроме того, как подчеркнули в надзорном ведомстве, природоохранная деятельность организации используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности РФ в экономической сфере.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН объяснил признание WWF нежелательным.

