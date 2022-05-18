Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ООО «ЛИЗА НОРМ»

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью «ЛИЗА НОРМ», сообщает пресс-служба ведомства.

Моргенштерн признан иноагентом в РФ

В сообщении поясняется, что общество было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр иноагентов Марией Борзуновой, Ириной Малковой и Елизаветой Осетинской.

«В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физлицами требований закона, установленных для включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отметили в Минюсте.

Ранее Минюст впервые исключил граждан из списка СМИ-иноагентов. Это член движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:РоссияИноагентыМинюст РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры