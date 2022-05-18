Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ООО «ЛИЗА НОРМ»

В сообщении поясняется, что общество было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр иноагентов Марией Борзуновой, Ириной Малковой и Елизаветой Осетинской.

«В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физлицами требований закона, установленных для включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отметили в Минюсте.

Ранее Минюст впервые исключил граждан из списка СМИ-иноагентов. Это член движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.