Минюст впервые исключил граждан из реестра СМИ-иноагентов

«Решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», - пояснили в Минюсте.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, обобщающий нормы об иноагентах, сообщает RT. В частности, документ предлагает объединить четыре существующих реестра иноагентов в один.

