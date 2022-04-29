Минюст впервые исключил граждан из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ внесло коррективы в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента - впервые произошло исключение из списка.
Как сообщается на сайте ведомства, «из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», исключены член движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.
«Решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», - пояснили в Минюсте.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, обобщающий нормы об иноагентах, сообщает RT. В частности, документ предлагает объединить четыре существующих реестра иноагентов в один.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»
- Один человек пострадал при взрыве на заводе «Синтез» в Кургане
- Воронежский пилот погиб при столкновении вертолётов в Саратовской области
- Минюст впервые исключил граждан из реестра СМИ-иноагентов
- В Верховной раде предложили ввести санкции против патриарха Кирилла
- В Болгарии социалисты выступили против поставок оружия на Украину
- Картины Куинджи и Айвазовского переданы из Мариуполя в Донецк
- В Одессе объявили комендантский час
- Представителям Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарер запретили въезд в Россию
- СМИ: в мечети в Кабуле прогремел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru