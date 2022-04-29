Минюст впервые исключил граждан из реестра СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло коррективы в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента - впервые произошло исключение из списка.


Как сообщается на сайте ведомства, «из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», исключены член движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.

В Госдуме предложили признать иноагентами выступающих против России артистов

«Решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», - пояснили в Минюсте.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, обобщающий нормы об иноагентах, сообщает RT. В частности, документ предлагает объединить четыре существующих реестра иноагентов в один.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:Минюст РФСМИИноагенты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры