Моргенштерн признан иноагентом в РФ

Рэпер Моргенштерн признан физлицом-иноагентом в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Минюст впервые исключил граждан из реестра СМИ-иноагентов

Также в список СМИ-иноагентов включены еще 7 человек, среди которых Любовь Соболь, Владимир Милов и Леонид Гозман.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

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ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ
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