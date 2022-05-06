Моргенштерн признан иноагентом в РФ
Рэпер Моргенштерн признан физлицом-иноагентом в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Также в список СМИ-иноагентов включены еще 7 человек, среди которых Любовь Соболь, Владимир Милов и Леонид Гозман.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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