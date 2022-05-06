Моргенштерн признан иноагентом в РФ

Также в список СМИ-иноагентов включены еще 7 человек, среди которых Любовь Соболь, Владимир Милов и Леонид Гозман.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.