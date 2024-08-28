Минюст РФ внес «Фонд Клуни за справедливость» в перечень нежелательных НПО
Американский фонд «Clooney Foundation for Justice» («Фонд Клуни за справедливость»)» попал в список организаций, чья деятельность в России признана нежелательной. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В Генпрокуратуре РФ ранее заявили, что работа фонда, основанного актёром Джорджем Клуни и его женой, юристом Амаль Клуни, направлена на дискредитацию России.
Также в список нежелательных НПО Минюст внёс организацию «Депутаты Мирной России», которая также была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому нежелательной в России может быть признана любая иностранная или международная организация, учредителем или участником которой являются госорганы иностранного государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru