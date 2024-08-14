Минюст РФ внес пять организаций в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность на территории России нежелательна пять организаций. Среди них четыре немецкие - Фонд имени Конрада Аденауэра, Фонд MRR, а также организации «Культурус» и «Россия за решеткой», а также одна чешская - «За вашу и нашу свободу», сообщается на сайте ведомства.

Минюст РФ внёс «The Moscow Times» и Фонд Карнеги в реестр нежелательных НПО

До этого деятельность Фонда имени Конрада Аденауэра была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил признавать нежелательными любые иностранные организации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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