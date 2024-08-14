Минюст РФ внес пять организаций в реестр нежелательных
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность на территории России нежелательна пять организаций. Среди них четыре немецкие - Фонд имени Конрада Аденауэра, Фонд MRR, а также организации «Культурус» и «Россия за решеткой», а также одна чешская - «За вашу и нашу свободу», сообщается на сайте ведомства.
До этого деятельность Фонда имени Конрада Аденауэра была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил признавать нежелательными любые иностранные организации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пройдет фестиваль «День Индии»
- Россиянка Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати
- Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе
- Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы
- Минюст РФ внес пять организаций в реестр нежелательных
- МЧС РФ опровергло информацию украинских СМИ о пропаже самолета ведомства
- Харрис немного опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатах
- «300 тысяч»: Россияне назвали оптимальный размер зарплаты для путешествий
- Блиновской продлили арест на полгода
- Посол Ирана: Система «Мир» должна заработать в стране в течение полугода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru