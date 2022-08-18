Минюст РФ предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям
Министерство юстиции России предложило запретить заключать под стражу подозреваемых, обвиняемых в совершении экономических преступлений небольшой и средней тяжести, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что соответствующая норма содержится в разработанных министерством изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Отмечается, что данное предложение не касается случаев нарушения предпринимателем ранее избранной меры пресечения или при попытке скрыться от органов предварительного расследования или от суда.
Также в документе, который находится в процессе согласования с заинтересованными госорганами и организациями, предлагается установить приоритет применения судом в отношении бизнесменов меры пресечения, которая позволит им продолжить осуществление предпринимательской деятельности.
Ранее в Минюсте РФ предложили исключить из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе, "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Сын замглавы правительства ЕАО погиб на Украине
- Минюст РФ предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям
- В Калининградскую область направили самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
- Дания готова ограничить выдачу виз россиянам
- Земфира объявила тур по Европе
- В Германии снизили НДС на газ
- Председатель Верховного суда РФ призвал реже отправлять фигурантов дел в СИЗО
- В Подмосковье закрывают леса для посещений
- Кремль: Путин обсудил по телефону с главой Индонезии саммит G20 на Бали
- Эксперт предсказал массовые распродажи квартир в новостройках России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru