Минюст РФ предложил ограничить аресты по экономическим преступлениям

В сообщении говорится, что соответствующая норма содержится в разработанных министерством изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Отмечается, что данное предложение не касается случаев нарушения предпринимателем ранее избранной меры пресечения или при попытке скрыться от органов предварительного расследования или от суда.

Также в документе, который находится в процессе согласования с заинтересованными госорганами и организациями, предлагается установить приоритет применения судом в отношении бизнесменов меры пресечения, которая позволит им продолжить осуществление предпринимательской деятельности.

Ранее в Минюсте РФ предложили исключить из Уголовного кодекса три экономические статьи, в том числе, "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", сообщает RT.