Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России

В ведомстве указали, что криптобиржа активно поддерживает Вооружённые силы Украины (ВСУ) и только в 2022 году суммарно передала украинской стороне около 11 млн долларов.

«Эта европейская платформа... используется... в том числе для организации «серых» схем по выводу средств из России», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что аффилированные и дочерние организации криптобиржи также признаны нежелательными в РФ.

Ранее в России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».