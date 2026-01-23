Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России
Деятельность криптовалютной биржи Whitebit признали нежелательной в России. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что криптобиржа активно поддерживает Вооружённые силы Украины (ВСУ) и только в 2022 году суммарно передала украинской стороне около 11 млн долларов.
«Эта европейская платформа... используется... в том числе для организации «серых» схем по выводу средств из России», - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре добавили, что аффилированные и дочерние организации криптобиржи также признаны нежелательными в РФ.
Ранее в России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
