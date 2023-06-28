Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую газету Европа»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране организации «Новая газета - Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe), сообщили в ведомстве.

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Из заявления Генпрокуратуры следует, что газета распространяла недостоверную информацию о якобы нарушениях прав и свобод российских граждан.

Также издание обвиняло Россию якобы в развязывании войны на территории Украины и в совершении ряда военных преступления против мирных граждан.

Ранее генпрокуратура РФ признала нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF (организация признана в РФ иноагентом), передает «Радиоточка НСН».

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