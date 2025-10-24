Минюст признал иноагентом востоковеда Руслана Сулейманова

Также ведомство признало иноагентами журналистов Нино Росебашвили и Ирину Кузьмичеву и блогера Дмитрия Чернышевского.

Отмечается, что указанные лица распространяли фейки о действиях российских властей и Вооружённых силах РФ, выступали против проведения СВО.



Кроме того, в список иноагентов были включены проекты «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24».

Ранее в РФ иноагентом был признан военблогер Роман Алехин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

