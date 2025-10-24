Минюст признал иноагентом востоковеда Руслана Сулейманова

Минюст РФ в очередной раз расширил список лиц, признанных иноагентами. Как пишет RT, в этот перечень был включён востоковед Руслан Сулейманов.

Минюст признал иноагентом медиа-проект «Острый угол»

Также ведомство признало иноагентами журналистов Нино Росебашвили и Ирину Кузьмичеву и блогера Дмитрия Чернышевского.

Отмечается, что указанные лица распространяли фейки о действиях российских властей и Вооружённых силах РФ, выступали против проведения СВО.

Кроме того, в список иноагентов были включены проекты «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24».

Ранее в РФ иноагентом был признан военблогер Роман Алехин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ЖурналистыИноагентыМинюст РФ

