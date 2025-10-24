Дмитриев заявил о попытках Европы и Британии сорвать диалог Москвы и Вашингтона

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в Европе и Великобритании предпринимаются многочисленные попытки сорвать прямой диалог между Россией и США.

По словам Дмитриева, эти действия направлены на то, чтобы не допустить установления контактов между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что подобные усилия фиксируются на разных уровнях и носят системный характер.

СМИ анонсировали встречу Уиткоффа с Дмитриевым

Дмитриев отметил, что за подобными попытками стоят силы, заинтересованные в сохранении и продлении конфликта на Украине. По его оценке, они стремятся не допустить деэскалации и стабилизации международной обстановки.

Он также связал такую политику с тяжелым экономическим положением Великобритании и стран Евросоюза. По словам главы РФПИ, именно кризис в европейских экономиках подталкивает их к действиям, направленным против мирного диалога Москвы и Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияЕвропаСШАРоссияКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры