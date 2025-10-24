Дмитриев заявил о попытках Европы и Британии сорвать диалог Москвы и Вашингтона

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в Европе и Великобритании предпринимаются многочисленные попытки сорвать прямой диалог между Россией и США.

По словам Дмитриева, эти действия направлены на то, чтобы не допустить установления контактов между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что подобные усилия фиксируются на разных уровнях и носят системный характер.