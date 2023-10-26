Минюст: Новый КоАП будет представлен в 2024 году
26 октября 202310:59
Минюст России может представить в правительство новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Логинов, передает РИА Новости.
По словам замглавы ведомства, кодекс практически написан.
«Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство», — подчеркнул Логинов.
Ранее в Минюсте сообщили, что в России более 60 физических и юридических лиц исключили из реестра иностранных агентов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru