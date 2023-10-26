Минюст: Новый КоАП будет представлен в 2024 году

Минюст России может представить в правительство новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Логинов, передает РИА Новости.

Минюст заявил о намерении развивать закон об иноагентах

По словам замглавы ведомства, кодекс практически написан.

«Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство», — подчеркнул Логинов.

Ранее в Минюсте сообщили, что в России более 60 физических и юридических лиц исключили из реестра иностранных агентов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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