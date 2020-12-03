Минюст предложил наделять статусом иноагента коммерческие организации

Минюст РФ предложил применять статус «иностранный агент» к коммерческим организациям.

Сейчас такой статус может присваиваться только некоммерческим организациям (НКО), кроме того в Госдуме уже обсуждается вопрос его применения к физическим лицам.

Иноагентам хотят запретить занимать госдолжности

По словам заместителя министра юстиции Олега Свириденко, в США в законе об иностранных агентах фигурируют и коммерческие организации, а в российском законе такого нет, передает «Интерфакс».

Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов рассказал НСН, как можно стать иноагентом в России, если законопроект примут.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ
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