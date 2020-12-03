Минюст предложил наделять статусом иноагента коммерческие организации

По словам заместителя министра юстиции Олега Свириденко, в США в законе об иностранных агентах фигурируют и коммерческие организации, а в российском законе такого нет, передает «Интерфакс».

Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов рассказал НСН, как можно стать иноагентом в России, если законопроект примут.

