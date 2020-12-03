Минюст предложил наделять статусом иноагента коммерческие организации
Минюст РФ предложил применять статус «иностранный агент» к коммерческим организациям.
Сейчас такой статус может присваиваться только некоммерческим организациям (НКО), кроме того в Госдуме уже обсуждается вопрос его применения к физическим лицам.
По словам заместителя министра юстиции Олега Свириденко, в США в законе об иностранных агентах фигурируют и коммерческие организации, а в российском законе такого нет, передает «Интерфакс».
Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов рассказал НСН, как можно стать иноагентом в России, если законопроект примут.
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