Иноагентам хотят запретить занимать госдолжности
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов. Речь об этом шла во вторник на заседании комиссии Совфеда, передает РИА Новости.
В конце октября Министерство юстиции РФ включило фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей» в список некоммерческих организаций - иностранных агентов, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru