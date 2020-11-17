Иноагентам хотят запретить занимать госдолжности

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов. Речь об этом шла во вторник на заседании комиссии Совфеда, передает РИА Новости.

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В конце октября Министерство юстиции РФ включило фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей» в список некоммерческих организаций - иностранных агентов, сообщает РЕН ТВ.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ИноагентыСовет Федерации РФ
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