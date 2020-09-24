Экс-глава СПЧ: иноагентом в России может быть каждый

Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН выразил сомнения в осмысленности этого предложения.

«Любой человек, который собирает любую информацию, собирает ее в пользу иностранных структур, потому что иностранные структуры в условиях открытого информационного пространства могут воспользоваться этой информацией. Поэтому каждый депутат должен посмотреть на себя», - сказал Федотов.

Более того, он отметил, что любые поступления не только денег, но также и вещей из-за границы, можно расценивать как получение финансирования и привел в пример получения подарка на день рождения от родственников из стран СНГ.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать физических лиц «иноагентами» за распространение материалов СМИ-иноагентов или участие в их создании, а также получение финансирования из-за рубежа.

