Экс-глава СПЧ: иноагентом в России может быть каждый
Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ рассказал НСН, как можно стать иноагентом в России, если законопроект примут.
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила рассмотреть возможность присвоения статуса иноагентов физлицам за работу в интересах других стран. Речь может пойти и о тех гражданах, кто занимается сбором политически чувствительной информации на территории РФ, а также сделать прозрачным поступление денег из-за рубежа таким лицам или организациям.
Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН выразил сомнения в осмысленности этого предложения.
«Любой человек, который собирает любую информацию, собирает ее в пользу иностранных структур, потому что иностранные структуры в условиях открытого информационного пространства могут воспользоваться этой информацией. Поэтому каждый депутат должен посмотреть на себя», - сказал Федотов.
Более того, он отметил, что любые поступления не только денег, но также и вещей из-за границы, можно расценивать как получение финансирования и привел в пример получения подарка на день рождения от родственников из стран СНГ.
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать физических лиц «иноагентами» за распространение материалов СМИ-иноагентов или участие в их создании, а также получение финансирования из-за рубежа.
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