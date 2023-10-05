Минюст предложил конфисковывать изъятые смартфоны и ноутбуки
Министерство юстиции РФ предложило внести в КоАП поправки, позволяющие обращать в собственность государства изъятое имущество.
В документе, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов, речь идёт о гаджетах и устройствах, ставших «орудием совершения или предметом административного правонарушения».
Согласно составленному ведомством перечню, положения законопроекта предлагается распространить на продукцию незаконного природопользования, орудия охоты и рыболовства, парфюмерию, косметику и бытовую химию, продовольственную и сельхозпродукцию, телефоны, компьютеры, ноутбуки и бытовую технику, комплектующие, полиграфическую продукцию, детские товары, мебель и предметы интерьера, тару и упаковку.
В Минюсте указали, что предлагаемые поправки не будут применяться к имуществу, полученному в результате коррупционных правонарушений, так как для них предусмотрен иной механизм обращения в доход государства, закреплённый в отдельном федеральном законе.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отказаться от конфискации, как от меры возмещения ущерба, и применять её именно в качестве наказания, что было нормой до отмены в 2003 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru