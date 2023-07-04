Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскали с госслужащих в 2022 году
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2022 году с российских госслужащих было взыскано более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов, сообщает ТАСС.
Он отметил, что по результатам антикоррупционных проверок судами в пользу государства также были обращены почти восемь тысяч объектов имущества.
«Отмеченные мною совокупные результаты достигнуты впервые за всю историю национальной антикоррупционной практики», - заключил Краснов.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть юридическое понятие «конфискация имущества», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину и Немова
- Песков: Есть определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США
- СК опубликовал кадры с задержанным по подозрению в убийстве мигрантом
- Гвердцители заявила, что не может отказаться от песен на русском языке
- Песков: Все беспилотники, атаковавшие Москву, уничтожили или нейтрализовали
- Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей
- Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскали с госслужащих в 2022 году
- Нидерланды выделили второй пакет помощи Украине на 118 миллионов евро
- Песков: Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Милашину и адвоката Немова
- Президент Ирана Раиси: Доллар надо удалить из мировой практики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru