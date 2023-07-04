Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскали с госслужащих в 2022 году

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2022 году с российских госслужащих было взыскано более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что по результатам антикоррупционных проверок судами в пользу государства также были обращены почти восемь тысяч объектов имущества.

«Отмеченные мною совокупные результаты достигнуты впервые за всю историю национальной антикоррупционной практики», - заключил Краснов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть юридическое понятие «конфискация имущества», сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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