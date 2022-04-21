Минюст предложил исключить маркировку «иноагента» в соцсетях

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что ведомство направило президенту Владимиру Путину доклад с предложениями по закону об иноагентах, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в документе, помимо прочего, идёт речь о маркировке, которую граждане, признанные иноагентами, обязаны размещать даже, например, в сообщениях бытового характера в соцсетях.

«Дабы избежать этих комических случаев... В докладе было предложено, что маркировка будет применяться только к профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой субъект был признан иноагентом. Все остальное... исключено», - подчеркнул Свириденко.

Ранее глава комиссии Госдумы РФ по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил о рассмотрении законопроекта, который должен объединить четыре действующих в стране реестра иноагентов.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ЗаконИноагентыМинюст РФ
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