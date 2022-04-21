В Госдуме предложили создать единый реестр иноагентов
Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил о рассмотрении законопроекта, который должен обобщить нормы законодательства об иноагентах, сообщает Telegram-канал комитета.
Предполагается, что новый документ объединит четыре действующих реестра иноагентов, будет введено понятие «иностранный агент», пояснения к понятиям «иностранное влияние», «иностранные источники» и «политическая деятельность».
Также в законопроекте пропишут условия признания иноагентом, порядко включения и исключения из реестра. Одна из новых норм - запрет иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними.
Ранее иноагентами были признаны журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман, соответствующая запись появилась в реестре Минюста России, сообщает RT.
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