В Госдуме предложили создать единый реестр иноагентов

Предполагается, что новый документ объединит четыре действующих реестра иноагентов, будет введено понятие «иностранный агент», пояснения к понятиям «иностранное влияние», «иностранные источники» и «политическая деятельность».

Также в законопроекте пропишут условия признания иноагентом, порядко включения и исключения из реестра. Одна из новых норм - запрет иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними.

Ранее иноагентами были признаны журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман, соответствующая запись появилась в реестре Минюста России, сообщает RT.