Минюст потребовал признать экстремистским и запретить в России движение ЛГБТ
Российский Минюст направил в суд иск, в котором требует запретить международное общественное движение ЛГБТ в России.
В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что в деятельности движения выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности».
«В деятельности ЛГБТ-движения... выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», - отмечается в документе.
В ведомстве добавили, что иск о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России будет рассмотрен 30 ноября, заседание состоится в Верховном суде РФ.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал официально объявить, что изображение радуги не связано с пропагандой ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru