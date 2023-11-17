Минюст потребовал признать экстремистским и запретить в России движение ЛГБТ

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что в деятельности движения выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности».

«В деятельности ЛГБТ-движения... выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», - отмечается в документе.

В ведомстве добавили, что иск о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России будет рассмотрен 30 ноября, заседание состоится в Верховном суде РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал официально объявить, что изображение радуги не связано с пропагандой ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

