Телеканал ТНТ Music убрал радугу из музыкального клипа группы Seventeen
8 ноября 202315:27
Телеканал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе корейской группы Seventeen, чтобы избежать штраф о пропаганде ЛГБТ.
В клипе на песню «God Of Music» музыканты в разноцветной одежде танцуют на поле, а над ними переливается радуга.
Канал ранее неоднократно получал штрафы за нарушение закона о запрете демонстрации ЛГБТ-контента, в связи с чем радуга была обесцвечена.
Ранее СМИ сообщили о запрете НХЛ обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru