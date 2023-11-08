Телеканал ТНТ Music убрал радугу из музыкального клипа группы Seventeen

В клипе на песню «God Of Music» музыканты в разноцветной одежде танцуют на поле, а над ними переливается радуга.

Канал ранее неоднократно получал штрафы за нарушение закона о запрете демонстрации ЛГБТ-контента, в связи с чем радуга была обесцвечена.

Ранее СМИ сообщили о запрете НХЛ обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

