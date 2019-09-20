Минюст опроверг отмену профессиональных праздников

Минюст опроверг отмену некоторых профессиональных праздников в России, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что сведения о запланированной отмене некоторых правовых актов о профессиональных праздниках не соответствуют действительности.

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Коммерсант» сообщал о том, что Россия может лишиться Дня железнодорожника, Дня воздушного флота и Дня радио. Сразу несколько старейших профессиональных праздников, по данным издания, могли отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины. Полной глупостью в эфире НСН назвал возможность потери своего профессионального праздника лётчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров. А телеведущий Владимир Соловьёв признался — будет отмечать День радио вопреки властям.

