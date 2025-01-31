Минюст объявил иноагентами журналиста Раевского и педагога Зицера
Минюст расширил список иностранных агентов. Сегодня ведомство включило в реестр журналистов Владимира Раевского, Илью Абишева, Елизавету Фохт, Андрея Новашова и Дмитрия Сухарева. Кроме того, в список попали педагог Дмитрий Зицер, а также блогер Антон Суворкин.
Вадим Зицер (Дима Зицер) - основатель Школы неформального образования «Апельсин» в Санкт-Петербурге и педагог. Ранее МВД РФ возбудило против него уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ»). Зицер - гражданин Израиля, сейчас он занимается просветительной деятельностью. После начала СВО он покинул Россию.
Владимир Раевский - журналист, теле- и радиоведущий, продюсер. Награжден премиями «ТЭФИ-регион» и «Золотой луч». Работал на различных телеканалах («Россия-2», «Москва 24», «Моя планета», «Культура» и других), где вел в том числе программы «Человеческий FAQтор», «За обедом», «Сделано в Москве», «Сокровища нации», «Научный Stand Up». После 24 февраля 2022 года он также уехал из России.
На прошлой неделе Минюст влючил в список иностранных агентов рэпера Влади из группы «Каста».
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