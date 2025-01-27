СМИ: СК объявил Моргенштерна в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) объявлен в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В рамках предварительного следствия по... делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича... следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — отметил собеседник агентства.
По его словам, расследование дела против рэпера продолжается.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин не подтвердил и не опроверг эту информацию. По словам защитника, оснований для розыска рэпера нет: он не скрывается от следствия, следователю известно местонахождение музыканта.
«Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял», — подчеркнул адвокат, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее суд в Москве наложил арест на имущество рэпера, напоминает Ura.ru. Моргенштерну запретили юридические операции с участком и жилым домом в Истринском районе Подмосковья, а также нежилым зданием и еще тремя нежилыми помещениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru