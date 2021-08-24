Минюст назвал причины включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ заявило, что телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) был внесён в список «иностранных агентов» за частое цитирование СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что решение также было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти. В частности, Росфинмониторинг установил, что телеканалполучал «опосредованное иностранное финансирование через российские фонды» .

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил в Минюст о ежеквартальном получении «Дождём» средств из иностранных источников, в том числе 130 тысяч евро от Еврокомиссии «за освещение отношений между ЕС и Россией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минюсту не требовалось согласовывать с Кремлём решение о включении телеканала «Дождь» в перечень СМИ-иноагентов. По его словам, «ведомство просто ведёт свою работу».

