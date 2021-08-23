Песков прокомментировал включение «Дождя» в перечень иноагентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерству юстиции не требовалось согласовывать с Кремлём решение о включении телеканала «Дождь» в перечень СМИ - иностранных агентов, сообщает ТАСС.

По его словам, в данном случае ведомство просто «выполняет свои функции».

«Да, в Кремле знали, но Минюст ведёт свою работу, здесь всё абсолютно очевидно», - отметил Песков.

Ранее Минюст России включил телеканал «Дождь» и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание «Важные истории») в реестр СМИ-иноагентов, сообщает RT.

