Минюст: Навального не освободят в случае требования ЕС в рамках обеспечительных мер
Россия не сможет освободить осужденного по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального по требованию Евросоюза в рамках обеспечительных мер, поскольку это станет «необоснованным и грубым вмешательством» в работу судебной системы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.
Ранее агентство, ссылаясь на близкий к Совету Европы источник, сообщало о возможном применении обеспечительных мер по 39 правилу Регламента Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для освобождения Навального. Эта форма обычно представляет собой срочный запрет на депортацию мигрантов до окончания рассмотрения апелляции в суде. Ранее ЕСПЧ не требовал в качестве обеспечительной меры освобождения приговоренных российским судом.
Как заявили в Минюсте, принятие решения на основании правила регламента ЕСПЧ будет «переходом за "красную линию"».
«Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — подчеркнули в ведомстве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- В Госдуме предложили создать программу по сохранению психического здоровья россиян
- Минюст: Навального не освободят в случае требования ЕС в рамках обеспечительных мер
- Ревнивец зарезал студента у ворот новосибирского вуза
- Посол РФ в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских бойцов ЧВК Вагнера
- Черногория ведёт переговоры о поставках российской вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru