Минюст: Навального не освободят в случае требования ЕС в рамках обеспечительных мер

Ранее агентство, ссылаясь на близкий к Совету Европы источник, сообщало о возможном применении обеспечительных мер по 39 правилу Регламента Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для освобождения Навального. Эта форма обычно представляет собой срочный запрет на депортацию мигрантов до окончания рассмотрения апелляции в суде. Ранее ЕСПЧ не требовал в качестве обеспечительной меры освобождения приговоренных российским судом.

Как заявили в Минюсте, принятие решения на основании правила регламента ЕСПЧ будет «переходом за "красную линию"».

«Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — подчеркнули в ведомстве.

