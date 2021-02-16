СМИ: ЕС попытается добиться освобождения Навального «экзотическим» способом
Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от властей Российской Федерации освободить Алексея Навального из-под ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Совету Европы.
Согласно этой информации, в данном случае может быть применена не предназначенная для таких дел экзотическая процессуальная форма – активация обеспечительных мер в соответствии с 39 правилом Регламента ЕСПЧ. Данной процедурой попытаются воспользоваться вне рамок конвенции ЕСПЧ и без рассмотрения дела по существу.
Такого рода форма обычно применяется судом при подаче в ЕСПЧ жалоб на высылку из страны незаконных мигрантов. Она представляет собой срочный запрет на их депортацию до окончания рассмотрения апелляции в суде.
Причём до сих пор ЕСПЧ никогда не требовал в качестве обеспечительной меры выпустить на свободу человека, приговорённого российским судом. Источник агентства полагает, что подобные требования не имеют перспективы и ЕСПЧ не будет их рассматривать.
Однако европейская сторона будет и дальше изыскивать новые способы, которые могу заставить Москву освободить Навального.
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