Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в РФ
Зарегистрированный в Волгограде благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой приостановил работу в России, сообщает РИА Новости.
Несмотря на то, что организация числится действующей, за 2022 год в ФНС была подана нулевая отчётность.
Кроме того, контакты представителей организации оказались не актуальны, а при попытке зайти на официальный сайт фонда осуществляется перенаправление на страницу букмекерской конторы. Также не активны соцсети.
Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru