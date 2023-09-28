Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в РФ

Зарегистрированный в Волгограде благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой приостановил работу в России, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что организация числится действующей, за 2022 год в ФНС была подана нулевая отчётность.

Кроме того, контакты представителей организации оказались не актуальны, а при попытке зайти на официальный сайт фонда осуществляется перенаправление на страницу букмекерской конторы. Также не активны соцсети.

Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».