Минюст будет проводить внеплановые проверки помогающих иноагентам

Минюст получит право проводить внеплановые проверки в отношении иноагентов и лиц, которые с ними взаимодействуют. Основанием может стать информация о том, что органы публичной власти, юридические и физические лица нарушают требования законодательства об иностранных агентах.

Московский городской суд 18 августа ликвидировал по иску Минюста Сахаровский центр, признанный иностранным агентом, сообщает «Радиоточка НСН».

