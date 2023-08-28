Минюст будет проводить внеплановые проверки помогающих иноагентам
Министерство юстиции подготовило документ, который позволяет ему проводить внеплановые проверки в отношении тех, кто помогает иноагентам обходить ограничения, пишет РБК.
Минюст получит право проводить внеплановые проверки в отношении иноагентов и лиц, которые с ними взаимодействуют. Основанием может стать информация о том, что органы публичной власти, юридические и физические лица нарушают требования законодательства об иностранных агентах.
Московский городской суд 18 августа ликвидировал по иску Минюста Сахаровский центр, признанный иностранным агентом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru