Глава ФПБК Бородин потребовал признать шоумена Гудкова иноагентом
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ популярного шоумена, участника команды проекта «Вечерний Ургант» Александра Гудкова, передает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, Бородин отправил соответствующую просьбу в Генпрокуратуру России. Руководитель ФПБК считает, что Гудков продолжает выступать на корпоративах в России и получать с них доход, хотя ранее высказывался против спецоперации на Украине.
Ранее Бородин потребовал отменить юбилейный концерт популярной исполнительницы Ани Лорак (Каролины Куек), поскольку та подозревается в поддержке ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru