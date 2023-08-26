Глава ФПБК Бородин потребовал признать шоумена Гудкова иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ популярного шоумена, участника команды проекта «Вечерний Ургант» Александра Гудкова, передает Telegram-канал SHOT.

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По данным СМИ, Бородин отправил соответствующую просьбу в Генпрокуратуру России. Руководитель ФПБК считает, что Гудков продолжает выступать на корпоративах в России и получать с них доход, хотя ранее высказывался против спецоперации на Украине.

Ранее Бородин потребовал отменить юбилейный концерт популярной исполнительницы Ани Лорак (Каролины Куек), поскольку та подозревается в поддержке ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Генпрокуратура РфИноагентыТелеведущий

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