В Думе решили обложить автомобилистов новой податью: Теперь за «шипы»

«Это, конечно, серьезная проблема, но когда речь идет о повышении для наших несчастных российских граждан цен на очередную какую-нибудь продукцию, это всегда минус нашим законодателям. Я всегда против, если говорят в таком ключе о предметах первой необходимости, транспорте и продуктах питания. При той зарплате, что они [депутаты] получают, могли что-нибудь получше придумать. Считаю, что, прежде всего, нужно дороги приводить в порядок, повышать безопасность движения, но не за счет вариантов, которые связаны с возрастанием цен и материальной нагрузки на граждан. В такой великой стране народ нищенствует все больше и больше. Поэтому я не поддерживаю такие идеи депутатов», - сказал Бикбау.

При этом, он отметил, что граждане не станут экономить на зимней шипованной резине, так как подобное ущемление грозит опасностью для их жизней.

«Я не думаю, что автомобилисты будут экономить на резине в этом случае [при повышении цены]. Потому что экономия на ней [резине]- это снижение безопасности дорожного движения», - заключил собеседник.

Об ограничении скоростного режима зимой несколькими днями ранее высказались представители «Автодора». Парламентарий Александр Васильев отметил, что идея снижения скоростного режима зимой не актуальна для юга России, так как там отсутствуют затяжные морозы.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН на тему «Новые дорожные штрафы и промежуточные итоги года по ДТП» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что большинство штрафов за превышение скорости водители получают, попадая в так называемые дорожные ловушки.

