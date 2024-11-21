Силуанов: Льготная семейная ипотека со ставкой 6% сохранится в России

Минфин не планирует менять ставку 6% по программе «Семейная ипотека», и проблем с ее финансированием нет, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Сенатор Епифанова назвала возобновление льготной ипотеки нецелесообразным

По его словам, в 2024 году из федерального бюджета на субсидирование разницы в стоимости ипотечных кредитов потратят более триллиона рублей, половина этой суммы будет направлена на семейную ипотеку.

Силуанов также назвал семейную ипотеку хорошим подспорьем для семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

Ранее в Минфине РФ заявили, что благодаря увеличению на 350 млрд рублей лимитов по льготной программе «Семейная ипотека» хватит до конца года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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