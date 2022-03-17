Минцифры сообщило о масштабной атаке на сайты госорганов

В ведомстве объяснили, что сейчас мощность атак достигает 1 Тб, до этого в пиковые моменты она не превышала 500 Гб.

Сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам. Об этом ранее рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что страницу ведомства в сети атакуют как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.



