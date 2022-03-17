Минцифры сообщило о масштабной атаке на сайты госорганов
На сайты государственных органов РФ осуществляются масштабные кибератаки, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что Минцифры организует всю необходимую работу для фильтрации зарубежного трафика, чтобы противодействовать угрозам.
В ведомстве объяснили, что сейчас мощность атак достигает 1 Тб, до этого в пиковые моменты она не превышала 500 Гб.
Сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам. Об этом ранее рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что страницу ведомства в сети атакуют как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru