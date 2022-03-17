Захарова: Сайт МИД постоянно подвергается DDoS-атакам

Сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

По ее словам, аналогичная ситуация происходит и с другими сайтами госучреждений.

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Захарова отметила, что страницу ведомства в сети атакуют как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ХакерыАтакаИнтернетМИД РФМария Захарова
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