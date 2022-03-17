Захарова: Сайт МИД постоянно подвергается DDoS-атакам

Зеленский: Переговоры Украины с Россией продолжаются, но продвигаются сложно Более 8 млрд рублей будет направлено на развитие российского спорта В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию Цены на подержанные автомобили выросли за две недели на 15-30% Россияне стали активно готовиться к дачному сезону