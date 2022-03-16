Хакеры атаковали сайты российских арбитражных судов

Хакеры атаковали сайты арбитражных судов России, передает Ura.ru.

СМИ: Хакеры взламывают компьютеры в Китае для кибератак на Россию и Украину

Злоумышленники взломали порталы Свердловского, Новосибирского, Курского, Краснодарского, Амурского, Приморского, Хабаровского арбитражных судов. Кроме того, кибератаке подверглись сайты арбитража Москвы, Ростовской, Липецкой областей.

На сайтах появились баннеры с экстремистскими высказываниями, касающимися в том числе Украины, оскорбления в адрес президента России и всех граждан, пишет Газета.ру. Сейчас все порталы арбитражных судов недоступны, специалисты пытаются решить проблему.

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