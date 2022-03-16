Хакеры атаковали сайты российских арбитражных судов
Хакеры атаковали сайты арбитражных судов России, передает Ura.ru.
Злоумышленники взломали порталы Свердловского, Новосибирского, Курского, Краснодарского, Амурского, Приморского, Хабаровского арбитражных судов. Кроме того, кибератаке подверглись сайты арбитража Москвы, Ростовской, Липецкой областей.
На сайтах появились баннеры с экстремистскими высказываниями, касающимися в том числе Украины, оскорбления в адрес президента России и всех граждан, пишет Газета.ру. Сейчас все порталы арбитражных судов недоступны, специалисты пытаются решить проблему.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- В посольстве России назвали новые санкции США путем в «более глухой тупик»
- Хакеры атаковали сайты российских арбитражных судов
- Глава парламента Крыма: Россияне смогут ездить на полуостров через Украину
- В Германии назвали признаки «заката» доллара
- СМИ: КНДР могла запустить баллистическую ракету
- СМИ: сенат США одобрил резолюцию с осуждением руководства России
- Раскрыто новое мошенничество с банковскими картами россиян
- Япония лишит РФ статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле
- МИД РФ: страны Европы желают выслужиться перед НАТО в оценке ситуации на Украине
- Посольство РФ назвало ущербной политизацию Вашингтоном экономических проблем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru