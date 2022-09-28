Минцифры собирается ограничить спам-звонки
Минцифры РФ подготовило законопроект по ограничению спам-звонков. Об этом на встрече с региональными журналистами заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, согласно документу, у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам.
Министр также рассказал, что для компаний предлагается вести ответственность в случае превышения установленного лимитом количества спам-звонков. Шадаев выразил надежду на то, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думой в рамках текущей сессии.
Также глава Минцифры сообщил, что у ведомства нет планов по закрытию в России YouTube.
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