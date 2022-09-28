Минцифры собирается ограничить спам-звонки

Минцифры РФ подготовило законопроект по ограничению спам-звонков. Об этом на встрече с региональными журналистами заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, согласно документу, у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам.

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Министр также рассказал, что для компаний предлагается вести ответственность в случае превышения установленного лимитом количества спам-звонков. Шадаев выразил надежду на то, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думой в рамках текущей сессии.

Также глава Минцифры сообщил, что у ведомства нет планов по закрытию в России YouTube.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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