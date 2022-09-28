В Минцфиры пообещали не отключать YouTube в России

В Минцифры заявили, что у ведомства нет планов по закрытию YouTube в России. Об этом заявил в ходе общения с журналистами глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

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В марте экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что в России отключить YouTube могут в любой момент.





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ФОТО: РИА Новости
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