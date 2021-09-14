Минцифры сможет ограничивать связь во время ЧС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует с марта 2022 года ввести норму об ограничении и приостановлении использования любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает ТАСС.

В проекте соответствующего постановления говорится, что подобные решения будут приниматься министерством «на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне ЧС», а также с учётом «предложений координационных органов единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС».

Ограничения будут вводить с целью исключить потерю связи органами управления, участвующими в ликвидации последствий ЧС.

Постановление обязывает операторов связи предоставлять абсолютный приоритет сообщениям, которые касаются безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также информации о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, проведении неотложных мероприятий в области госуправления, обороны и безопасности государства, обеспечения правопорядка.

Ранее «Ростех» и Минцифры подписали соглашение, согласно которому государственная корпорация получит из бюджета 21,5 миллиарда рублей на развитие технологий 5G.

