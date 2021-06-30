«Ростех» получит из бюджета 21,5 млрд рублей на развитие технологий 5G

Объем бюджетных вложений на развитие в России технологий 5G в ближайшие три года составит почти 21,5 миллиарда рублей. Средства будут выделены в форме имущественного взноса в «Ростех». Соответствующий договор о предоставлении субсидии подписан между государственной корпорацией и Минцифры.

Соглашение также предусматривает софинансирование со стороны госкорпорации в пропорции не менее чем «один к одному». Таким образом, общий объём инвестиций в проект составит около 43 миллиардов рублей.

Соглашение призвано способствовать созданию в России отечественной комплексной структуры мобильной связи пятого поколения. Речь идёт о разработке системного проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и обеспечения его серийного выпуска, информирует госкорпорация.

В планах - разработка комплексного решения 5G, которое будет включать в себя как базовые станции 5G, так и опорную сеть (ядро). С целью реализации «дорожной карты» «Ростех» организует технологическую кооперацию отечественных компаний соответствующего профиля. Кроме того, в России создадут производственную базу для серийного выпуска технологического оборудование для сетей 5G.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, технологии мобильной связи - основа цифровой экономики. В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы Россия имела собственные решения в области 5G и последующих поколений.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в свою очередь назвал «одним из основных вызовов» для госкорпорации реализацию современных отечественных решений в области мобильной связи в столь сжатые сроки.

