Минцифры: Россияне чаще всего подают заявление о браке на «Госуслугах» по пятницам

Россияне чаще всего подают заявление о браке через портал «Госуслуги» по пятницам, заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков.

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По его словам, заявление о расторжении брака чаще всего подаются по вторникам.

«Видимо, выходные прошли бурно», - пошутил Цветков в беседе с RT.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.

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ФОТО: РИА Новости
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