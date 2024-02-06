Минцифры: Россияне чаще всего подают заявление о браке на «Госуслугах» по пятницам

По его словам, заявление о расторжении брака чаще всего подаются по вторникам.

«Видимо, выходные прошли бурно», - пошутил Цветков в беседе с RT.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.

