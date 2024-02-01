«Браков больше»: Адвокат Трунов объяснил рост числа разводов

«Ничего страшного нет. Пресса любит нагнетать. Они вот публикуют количество разводов, а сколько было браков заключено, не пишут. В июне 2023 года количество разводов составляло 323 тысячи, а к октябрю увеличилось до 624 тысяч. Цифра увеличилась в два раза, казалось бы, но сохраняется полная стабильность, потому что растет количество браков. Это пропорционально двигающиеся величины, они соответствуют друг другу: браков в 1,5 раза больше, чем разводов. В октябре 868 тысяч браков и 600 тысяч разводов, то есть пропорция осталась та же самая. Катастрофы нет, браков гораздо больше», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в России фиксируется тренд на оформление фиктивных разводов для получения социальных выплат, так как под выплату единого пособия не попадают 62% семей с детьми.

