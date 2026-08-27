ФАС просят проверить тарифы сотовых операторов в роуминге
Операторы сотовой связи в России фактически вводят граждан в заблуждение, называя «безлимитными» свои тарифы в международном роуминге, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение общественников в Федеральную антимонопольную службу.
Из документа следует, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и «T2» предлагают выезжающим купить безлимитный интернет на время пребывания в другой стране, но по факту его действие ограничено. После использования определенного объема данных скорость снижается до минимальной. Чтобы ее вернуть, необходимо доплатить.
Как заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, очевидно, что это маркетинговый ход, который используется операторами для извлечения дополнительной прибыли. «Мы мониторим большое количество жалоб пользователей на различных интернет-площадках и видим очень серьезное недовольство потребителей», — отметил общественник.
Заявители просят ФАС провести проверки и принять меры реагирования. Операторы выразили удивление по поводу претензий — они считают, что открыто и честно описывают все условия тарифов в роуминге.
У пользователей практически не имеется способов воздействия на сотовые компании, поднимающие расценки на свои услуги, однако можно попытаться обратиться в Федеральную антимонопольную службу, объяснил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Банки продают страховки с наценкой до 25 раз
- ФАС просят проверить тарифы сотовых операторов в роуминге
- Состояние основательницы Wildberries за год снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд
- В Казахстане запретят регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет
- Проживание в студенческих общежитиях может подорожать на 10 процентов
- Опубликовано постановление о мерах поддержки пострадавших в результате атак на объекты Wildberries
- СМИ: Италия поставит Украине ПВО, ракеты-перехватчики и радары
- Россияне назвали наличные лучшим способом хранить сбережения
- НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию
- СМИ: Сын вдовы бывшего вице-премьера Дагестана задержан по подозрению в её убийстве