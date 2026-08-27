ФАС просят проверить тарифы сотовых операторов в роуминге

Из документа следует, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и «T2» предлагают выезжающим купить безлимитный интернет на время пребывания в другой стране, но по факту его действие ограничено. После использования определенного объема данных скорость снижается до минимальной. Чтобы ее вернуть, необходимо доплатить.

Как заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, очевидно, что это маркетинговый ход, который используется операторами для извлечения дополнительной прибыли. «Мы мониторим большое количество жалоб пользователей на различных интернет-площадках и видим очень серьезное недовольство потребителей», — отметил общественник.

Заявители просят ФАС провести проверки и принять меры реагирования. Операторы выразили удивление по поводу претензий — они считают, что открыто и честно описывают все условия тарифов в роуминге.

У пользователей практически не имеется способов воздействия на сотовые компании, поднимающие расценки на свои услуги, однако можно попытаться обратиться в Федеральную антимонопольную службу, объяснил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

