Депутаты предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили ввести механизм самозапрета на донаты в компьютерных играх. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение они направили на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
Авторы инициативы указали на отсутствие в российском законодательстве специального регулирования сферы компьютерных игр, отметив, что микроплатежи в них могут стать причиной зависимости детей и подростков.
По их мнению, механизм самозапрета на внутриигровые платежи защитить несовершеннолетний, а также другие уязвимые группы граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх.
«Просим... оценить целесообразность реализации данной инициативы», - говорится в обращении.
Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки, устанавливающие механизм самоограничения прав на участие в азартных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
