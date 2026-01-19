Депутаты предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх

Авторы инициативы указали на отсутствие в российском законодательстве специального регулирования сферы компьютерных игр, отметив, что микроплатежи в них могут стать причиной зависимости детей и подростков.

По их мнению, механизм самозапрета на внутриигровые платежи защитить несовершеннолетний, а также другие уязвимые группы граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх.

«Просим... оценить целесообразность реализации данной инициативы», - говорится в обращении.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки, устанавливающие механизм самоограничения прав на участие в азартных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

