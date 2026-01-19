Депутаты предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили ввести механизм самозапрета на донаты в компьютерных играх. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение они направили на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

В 2025 году россияне подали 20 млн заявлений на самозапрет на кредиты

Авторы инициативы указали на отсутствие в российском законодательстве специального регулирования сферы компьютерных игр, отметив, что микроплатежи в них могут стать причиной зависимости детей и подростков.

По их мнению, механизм самозапрета на внутриигровые платежи защитить несовершеннолетний, а также другие уязвимые группы граждан от импульсивных затрат в онлайн-играх.

«Просим... оценить целесообразность реализации данной инициативы», - говорится в обращении.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки, устанавливающие механизм самоограничения прав на участие в азартных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосдумаДетиКомпьютерные ИгрыПлатежи

Горячие новости

Все новости

партнеры