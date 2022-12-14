Минцифры предложило ввести штрафы за утечку данных в размере до 3% оборота компании

«Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьезные штрафы, вплоть до 3% сейчас предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных. Сейчас обсуждаем его с представителями IT-отрасли», — цитирует министра РИА Новости.

Шадаев указал на серьезную проблему, связанную с утечкой персональных данных, подчеркнув, что «здесь есть позиция штрафовать». Вместе с тем в Минцифры предложили учитывать смягчающие обстоятельства для компаний. В частности, ведомство примет во внимание аттестацию и сертификацию инфраструктуры организации в соответствии с «усиленными требованиями безопасности». Также смягчающим обстоятельством может быть выплата компанией компенсаций «гражданам, чьи данные утекли».

«Конечно, до 3% оборотные штрафы заставят компании инвестировать значительно больше средств в свою безопасность», — подчеркнул Шадаев.

