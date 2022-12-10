«Вкусвилл» сообщил об утечке ряда персональных данных клиентов
Магазин «Вкусвилл» подтвердил утечку ряда персональных данных клиентов, в открытый доступ попали телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.
Ранее информация об утечке появилась в Сети.
«Вкусвилл» сообщил, что об инциденте стало известно в ночь на 9 декабря. Специалисты компании самостоятельно обнаружили утечку и оперативно приняли меры для исправления ситуации.
«Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — сообщил ретейлер.
Компания смогла в первые часы устранить уязвимости и принять меры, чтобы обезопасить ресурсы. В пресс-службе подчеркнули, что имена, адреса клиентов и полные платежные сведения о банковских картах остались в безопасности. «Вкусвилл» продолжает расследование инцидента.
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