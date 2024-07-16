Депутат Кирьянов объяснил принцип работы сервиса «Мои SIM-карты» на «Госуслугах»
Пользователь сможет увидеть все SIM-карты, которые оформлены на его паспортные данные, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН объяснил, как будет работать раздел «Мои SIM-карты» на «Госуслугах».
«Это сервис для тех, кто зааходит на свой профиль "Госуслуг" и смотрит, что, например, на мне зарегистрировано 10 SIM-карт, из них я знаю, например, семь.. Значит, откуда взялись еще три? Надо сделать так, чтобы через "Госуслуги", можно было поставить галочки о том, что это не мои SIM-карты. Они должны в моменте прекратить свою работу. Важно, что люди будут более информированы о том, что происходит с их персональными данными», - сказал Кирьянов.
Ранее заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин в пресс-центре НСН предложил разграничить SIM-карты для юридических действий и общения, передает «Радиоточка НСН».
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