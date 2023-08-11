Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет

Министерство цифрового развития предложило давать отсрочку по призыву на срочную службу до 30 лет для специалистов, занятых в IT-отрасли, пишет РИА Новости.

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Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит новые меры поддержки отрасли. Планируется скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу.

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа президента», - сказал министр.

Президент России Владимир Путин 4 августа подписал указ о призывном возрасте на срочную службу с 18 до 30 лет. Норма вступает в силу с 2024 года, переходный период не предусмотрен, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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