Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет
Министерство цифрового развития предложило давать отсрочку по призыву на срочную службу до 30 лет для специалистов, занятых в IT-отрасли, пишет РИА Новости.
Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит новые меры поддержки отрасли. Планируется скорректировать возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу.
«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа президента», - сказал министр.
Президент России Владимир Путин 4 августа подписал указ о призывном возрасте на срочную службу с 18 до 30 лет. Норма вступает в силу с 2024 года, переходный период не предусмотрен, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Урал» обыграл «Спартак» и возглавил таблицу РПЛ
- Конгрессмен Мэддок предупредил о возможной революции в США
- Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности
- СМИ: США не смогли добиться от Египет поставок оружия Украине
- «Поживем — увидим»: Овечкин ответил на вопрос о работе министром спорта
- Минцифры предложило отсрочку от армии для IT-специалистов до 30 лет
- Суд арестовал техдиректора фирмы «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде
- Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила клип на сингл «Breach»
- СМИ: машина управделами президента РФ сгорела в Москве
- Жена рэпера Гуфа попросила 1,5 млн рублей за комментарий о разводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru